مقتل 22 شخصاً في هجوم إرهابي لـ"جماعة الشباب" بالصومال

من جانبه، أورد شاهد آخر هو ياسين نور لـ "فرانس برس"، أن "المطعم كان يضيق بالناس، إذ تمّ تجديده أخيراً" مبدياً قلقه على اثنين من رفاقه كانا في المكان و"ما عادا يردان على هاتفيهما".