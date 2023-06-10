مقتل 22 شخصاً في هجوم إرهابي لـ"جماعة الشباب" بالصومال

هاجمت جماعة الشباب الإرهابية فندقاً في مقديشو، مما تسبّب في مقتل 22 شخصاً
وأورد بيان للحكومة أن جماعة الشباب الذين تبنوا الهجوم لافتين إلى أنهم استهدفوا مكاناً يتردّد إليه مسؤولون صوماليون.
وأضاف البيان أن "قوات الأمن أنقذت عديداً من الأشخاص من المبنى والعملية لا تزال مستمرة".
وقال الشاهد عبدالرحيم علي؛ لـ "فرانس برس": "كنت قرب مطعم بيرل بيتش (على شاطئ الليدو) حين وقع انفجار شديد أمام المبنى.
وأضاف: "تمكنت من الفرار، لكن حصل بعدها إطلاق نار كثيف وأسرعت قوات الأمن الى المنطقة".
من جانبه، أورد شاهد آخر هو ياسين نور لـ "فرانس برس"، أن "المطعم كان يضيق بالناس، إذ تمّ تجديده أخيراً" مبدياً قلقه على اثنين من رفاقه كانا في المكان و"ما عادا يردان على هاتفيهما".