ماذا يحدث شمال غزة؟ عنف متصاعد واستشهاد أكثر من 640 فلسطينيًا خلال أسبوعين

ومنذ بدء العملية الإسرائيلية الأخيرة في شمال القطاع قبل 17 يومًا، قُتل أكثر من 640 فلسطينيًا، بما في ذلك أكثر من 600 في شمال غزة وحده، وسط تصاعد العنف واستمرار الغارات.