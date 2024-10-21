ماذا يحدث شمال غزة؟ عنف متصاعد واستشهاد أكثر من 640 فلسطينيًا خلال أسبوعين

أفادت مصادر طبية فلسطينية في غزة باستشهاد 41 شخصًا وإصابة العشرات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم الاثنين.
وبحسب "سكاي نيوز"، فقد تركزت الغارات في شمال غزة ووسط مدينة رفح، إضافة إلى ضربات استهدفت مجموعات من المواطنين ومدرسة تؤوي نازحين في جباليا.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن خمسة فلسطينيين قُتِلُوا وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف مناطق الشابورة وخربة العدس وعُرَيْبة في مدينة رفح.
كما قصفت طائرة مسيرة خيمة تأوي نازحين غرب خان يونس، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وفي مخيم جباليا، استشهد سبعة فلسطينيين على الأقل عندما أطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة مدفعية على مجموعة من النازحين كانوا يتجمعون لمغادرة مدرسة "كريزم" التابعة لوكالة الأونروا، بعد أن طلبت القوات المتوغلة في المخيم من المحاصرين التجمع للخروج.
كما أفاد شهود عيان بأن قصفًا استهدف مجموعة من المواطنين أثناء تعبئتهم للمياه في جباليا، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.
ومنذ بدء العملية الإسرائيلية الأخيرة في شمال القطاع قبل 17 يومًا، قُتل أكثر من 640 فلسطينيًا، بما في ذلك أكثر من 600 في شمال غزة وحده، وسط تصاعد العنف واستمرار الغارات.