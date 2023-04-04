التعاون الإسلامي تدين أعمال العنف ضد المسلمين في الهند

وقالت المنظمة: إنها تابعت بقلق بالغ أعمال العنف والتخريب التي استهدفت المسلمين في عدة ولايات في الهند خلال طقوس "رام نافامي"، بما في ذلك حرق مدرسة دينية ومكتبتها على يد أحد الغوغاء من المتطرّفين الهندوس في بيهار شريف، بتاريخ 31 مارس 2023م.