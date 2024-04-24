قبالة سواحل جربة.. السلطات التونسية تنتشل 14 جثة لمهاجرين غير شرعيين

وأعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، انتشال 22 جثة تعود إلى مهاجرين غير قانونيين قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط شرق)، على ما أفاد متحدث قضائي مرجحًا أن تعود جنسياتهم إلى دول من إفريقيا جنوب الصحراء.