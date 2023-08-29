في أول زيارة له خارج السودان منذ بدء الحرب.. "البرهان" يتوجه إلى مصر

في زيارة هي الأولى له خارج البلاد منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 4 أشهر، تَوَجّه قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مصر من مدينة بورتسودان.