تحقيق شمل 40 فيديو كشف سبب عدم رؤية القناصين مُطلق النار على ترامب.. وهذا ما حدث قبل الهجوم بدقيقتَيْن

وأثبت نموذج ثلاثي الأبعاد، أنجزته الصحيفة، أن ارتفاع سقف المبنى أعاق الوحدتين عن رؤية كروكس، ومن المحتمل أنه زحف إلى السطح، واتخذ موقعه النهائي عليه دون أن يلاحظه أحد. وخلصت الصحيفة إلى أن فريق مكافحة القناصة التابع للخدمة السرية في أقصى الشمال الأقرب إلى المشتبه به (على بُعد أكثر بقليل من 400 قدم، وفوق حظيرة يبلغ ارتفاعها نحو 23 قدمًا) ربما كافح أكثر لرؤيته بسبب شجرتَين تقعان بينهما.