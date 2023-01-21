بحسب الأمم المتحدة.. "تراجع هائل" لحقوق النساء في أفغانستان

وقالت أمينة التي التقت بعضاً من قادة طالبان في بيان "رسالتي واضحة: رغم أنّنا نُقرّ بالاستثناءات المهمّة التي تمّت، فإنّ القيود تُعرّض النساء والفتيات الأفغانيات لمستقبل يحصرهنّ في منازلهن وينتهك حقوقهن ويحرم المجتمعات خدماتهن".