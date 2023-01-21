بحسب الأمم المتحدة.. "تراجع هائل" لحقوق النساء في أفغانستان

أعلن متحدّث باسم الأمم المتحدة أنّ الاستثناءات الأخيرة من القيود التي فرضتها "طالبان" على النساء في أفغانستان "ليست كافية" بالنظر إلى "التراجع الهائل" لحقوقهنّ، في تصريحٍ أعقب زيارة لكابول أجراها مسؤولون أمميّون كبار.
اختتم وفد رفيع يضمّ خصوصاً نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد؛ والأمينة التنفيذيّة للهيئة الأمميّة لشؤون المرأة سيما بحوث؛ زيارة استغرقت أربعة أيّام لكابول وقندهار.
وقالت أمينة التي التقت بعضاً من قادة طالبان في بيان "رسالتي واضحة: رغم أنّنا نُقرّ بالاستثناءات المهمّة التي تمّت، فإنّ القيود تُعرّض النساء والفتيات الأفغانيات لمستقبل يحصرهنّ في منازلهن وينتهك حقوقهن ويحرم المجتمعات خدماتهن".