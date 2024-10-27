بيان دولي مشترك يحثّ إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه وكالة "الأونروا"

أعرب وزراء خارجية أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا، عن القلق البالغ إزاء التشريع الذي تنظر فيه حاليًا إسرائيل، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومنع أي اتصال بين الهيئات والمسؤولين الإسرائيليين و"الأونروا"، وحظر أي وجود لـ"الأونروا" داخل الأراضي المحتلة.