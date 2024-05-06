"بايدن" و"نتنياهو" يبحثان هدنة غزة واجتياح رفح

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفياً لمدة 30 دقيقة، اليوم (الاثنين)، وبحثا مفاوضات صفقة المحتجزين الإسرائيليين، واستعدادات إسرائيل لاجتياح بري لمدينة رفح.
وأوضح مسؤول أميركي، أن "بايدن" طلب من "نتنياهو" إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة على الفور، الذي أغلق أمس بعد هجوم استهدف موقعاً عسكرياً بالقرب من المعبر، وتبنته حركة "حماس".
ويسعى "بايدن" إلى إنقاذ صفقة تبادل الأسرى المتوقفة منذ فترة طويلة بين إسرائيل و"حماس"، وتجنب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح، حيث يحتمي أكثر من 1.5 نازح فلسطيني.
وقبل الاجتياح البري المحتمل لرفح، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الفلسطينيين بإخلاء شرق مدينة رفح استعداداً لعملية عسكرية في تلك المنطقة.