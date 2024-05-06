"بايدن" و"نتنياهو" يبحثان هدنة غزة واجتياح رفح

وأوضح مسؤول أميركي، أن "بايدن" طلب من "نتنياهو" إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة على الفور، الذي أغلق أمس بعد هجوم استهدف موقعاً عسكرياً بالقرب من المعبر، وتبنته حركة "حماس".