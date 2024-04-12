فصل أكبر قائد في الجيش الإسرائيلي لتسببه في مقتل عمال الإغاثة

تعرض أكبر قائد في الجيش الإسرائيلي للفصل من عمله؛ بسبب دوره في مقتل عمال الإغاثة قبل أيام قليلة، هو مستوطن كان قد وقّع على رسالة مفتوحة في يناير تدعو إلى حرمان قطاع غزة من المساعدات.