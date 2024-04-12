فصل أكبر قائد في الجيش الإسرائيلي لتسببه في مقتل عمال الإغاثة

تعرض أكبر قائد في الجيش الإسرائيلي للفصل من عمله؛ بسبب دوره في مقتل عمال الإغاثة قبل أيام قليلة، هو مستوطن كان قد وقّع على رسالة مفتوحة في يناير تدعو إلى حرمان قطاع غزة من المساعدات.
وبحسب "سكاي نيوز" فقد كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن العقيد (احتياط) نوتشي ماندل، رئيس أركان لواء مشاة ناحال، كان أحد الضابطين، اللذين تم فصلهما الأسبوع الماضي في أعقاب حادث "وورلد سنترال كيتشن".
وأُرسلت الرسالة المفتوحة في 20 يناير إلى مجلس الوزراء الحربي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وناشدتهما بذل كل ما في وسعهما لعدم السماح بالإمدادات الإنسانية وتشغيل المستشفيات داخل غزة.