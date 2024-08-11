المخابرات الإسرائيلية: إيران قررت مهاجمتنا مباشرة.. والتنفيذ خلال أيام

وأوضح "علي باقري" في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب " أن إيران، تماشياً مع دفاعها عن أمنها القومي ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، واستناداً إلى القانون الدولي والإجراءات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ستجعل إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً، وذلك في إجراء مشروع وحاسم".