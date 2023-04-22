شرارة الجحيم قد يفجّرها هذا البلد.. 9 دول يتسابقون نوويًّا من أجل الحرب!

وخلال كلمته في مؤتمر مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد في واشنطن بين 17 - 20 أبريل، أعطى "ستولتنبرغ" تحذيرات من أن العالم سيواجه مخاطر بسبب التكالب على امتلاك السلاح النووي، مستدلًّا بهذه المؤشرات؛ منها أن الصين تزيد قدراتها النووية، فبعد أن كانت في 2018 تملك حوالي 200 قنبلة، تخطط الآن للوصول إلى 1500 قنبلة بحلول عام 2035، وروسيا قد تلجأ لسلاحها النووي في حربها مع أوكرانيا، خاصة بعد انسحابها من اتفاقية "نيو ستارت" للحدّ من التسلح النووي.