تظاهرات في تل أبيب ترفض عفو "نتنياهو": استمرار المحاكمة حماية للوحدة الوطنية

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد، من بينها تلقي هدايا بقيمة 700 ألف شيقل من رجال أعمال، وهي محاكمة انطلقت عام 2020 ولم يُصدر فيها أي حكم حتى الآن. وبحسب القانون، لا يمكن منح العفو إلا إذا اعترف المتهم أو ظهرت ظروف دراماتيكية استثنائية.