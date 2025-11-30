تظاهرات في تل أبيب ترفض عفو "نتنياهو": استمرار المحاكمة حماية للوحدة الوطنية

انطلقت مساء الأحد تظاهرات غاضبة أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب، احتجاجًا على احتمال منحه عفوًا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المتهم في قضايا فساد. ورفع المحتجون شعارات تؤكد أن نتنياهو "لا يستحق البراءة"، ورفضوا ما وصفوه بمحاولة الالتفاف على العدالة.
وكان نتنياهو قد وجّه، في كلمة مصورة، طلبًا رسميًا بالعفو إلى هرتسوغ، مبررًا خطوته بالحاجة إلى "وحدة وطنية" في ظل ما وصفها بتحديات وتهديدات كبرى تواجهها إسرائيل. وأوضح أن استمرار محاكمته "يمزّق البلاد ويعمّق الانقسامات"، معتبراً أن إنهاء المحاكمة سيسهم في خفض التوتر وتعزيز المصالحة.
وأشار إلى أنه اضطر لتقديم الطلب بعد أن طُلب منه الإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعيًا أمام المحكمة، وهو أمر وصفه بـ"المستحيل" لأي مواطن. كما لفت إلى وجود نداءات متكررة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تطالبه بإنهاء المحاكمة لدفع المصالح المشتركة.
في المقابل، انقسمت المواقف السياسية حول الخطوة؛ إذ أيدها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر، معتبرين أن العفو يخدم مصلحة إسرائيل. بينما رفض زعيم المعارضة يائير لابيد ذلك، وقال مخاطبًا الرئيس: "لا يمكنك العفو عن نتنياهو قبل اعترافه بالذنب وانسحابه من الحياة السياسية".
ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد، من بينها تلقي هدايا بقيمة 700 ألف شيقل من رجال أعمال، وهي محاكمة انطلقت عام 2020 ولم يُصدر فيها أي حكم حتى الآن. وبحسب القانون، لا يمكن منح العفو إلا إذا اعترف المتهم أو ظهرت ظروف دراماتيكية استثنائية.