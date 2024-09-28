غارة إسرائيلية تستهدف منطقة صناعية على بُعد 500 متر من مطار بيروت

مع تواصُل الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، كشف مصدر أمني أن غارة إسرائيلية أصابت منطقة صناعية على بُعد 500 متر من مطار بيروت، مضيفًا بأنها أقرب غارة إلى المطار حتى الآن، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وذكر المصدر-بحسب موقع العربية- أن المنطقة التي تعرضت للقصف تنتشر بها مرائب تصليح السيارات.
كما أفادت مراسلة "العربية/ الحدث" بأن غارات إسرائيلية كانت بالقرب من مطار بيروت، مشيرة إلى أن ذلك السبب وراء تصريح رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، محمد الحوت، بأن المطار يعمل بشكل طبيعي، ولم يُستهدف.