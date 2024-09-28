غارة إسرائيلية تستهدف منطقة صناعية على بُعد 500 متر من مطار بيروت

مع تواصُل الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، كشف مصدر أمني أن غارة إسرائيلية أصابت منطقة صناعية على بُعد 500 متر من مطار بيروت، مضيفًا بأنها أقرب غارة إلى المطار حتى الآن، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".