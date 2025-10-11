بعد فوزها بالجائزة وعقب انتقاد البيت الأبيض للقرار.. ماتشادو تهدي نوبل للسلام إلى ترامب

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة السياسية في فنزويلا، حيث تتهم المعارضة الرئيس نيكولاس مادورو بتزوير الانتخابات، فيما تصر ماتشادو على أن نضالها يمثل إرادة شعب يسعى للحرية، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.