لقاء متطوعين أوكرانيين للقتال ضدّ روسيا... ماذا حلَّ بهم بعد عام من الحرب؟

ثم أمسك هاتفه النقال وراح يرينا صوراً لبعض ضحايا الغارة معلقاً: "أوليغ (شاب متطوع) لم يمت هنا؛ بل في منطقة برافيانكا. قتل في غارة جوية. كنت أعرفه جيداً. انخرط في الحرب في 2014 عندما استولت روسيا على جزيرة القرم. عائلته تسكن في مدينة خاركيف. أما أليسا (ممرضة متطوعة) فكان حظها أفضل ولا تزال على قيد الحياة، وتواصل عملها كممرضة عسكرية".