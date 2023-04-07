السفينة البديلة لخزان صافر تبدأ رحلتها إلى اليمن

وبحسب بيان أممي، فقد انطلقت سفينة نقل النفط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من ميناء "جوشان" الصيني، في إطار عملية تنسيقية دولية لإزالة أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة الضخمة "صافر" المتهالكة قُبالة الساحل الغربي لليمن في البحر الأحمر، التي تشكل تهديدًا إنسانيًا وبيئيًا واقتصاديًا.