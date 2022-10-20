فرنسا تستعيد 55 من مواطنيها المحتجزين في مخيمات "الدواعش" بسوريا

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في سبتمبر، بأن تعيد فرنسا النظر في طلبات العودة إلى الوطن المقدمة من امرأتين فرنسيتين سافرتا إلى سوريا مع زوجيهما للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وشملت الطلبات أطفالهما الذين ولدوا هناك.