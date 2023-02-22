بينها دولتان عربيتان.. هذه الدول تشهد أعلى معدلات تضخم في العالم

وفي دراسة أعدتها وكالة "نوفوستي" ونشرتها اليوم الأربعاء، تشهد دول في الوقت الحالي تضخمًا مكونًا من رقمين أو حتى ثلاثة أرقام، في ظل سياسة العقوبات التي يتبعها الغرب ضد روسيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة مما أجج الأسعار.