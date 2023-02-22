بينها دولتان عربيتان.. هذه الدول تشهد أعلى معدلات تضخم في العالم

شملت قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات تضخم عالميًّا، دولتين عربيتين.
وفي دراسة أعدتها وكالة "نوفوستي" ونشرتها اليوم الأربعاء، تشهد دول في الوقت الحالي تضخمًا مكونًا من رقمين أو حتى ثلاثة أرقام، في ظل سياسة العقوبات التي يتبعها الغرب ضد روسيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة مما أجج الأسعار.
وسُجل أعلى معدل تضخم في زيمبابوي (243.8%) وفنزويلا (234%) ولبنان (122%)؛ فيما جاءت الأرجنتين في المرتبة الرابعة بأعلى معدلات التضخم في العالم، والذي بلغ 94.8%.. وحل السودان في المرتبة الخامسة حيث سجل 87.3%، ومن ثم جاءت تركيا في المرتبة السادسة بنسبة 64.3%، وبعدها سريلانكا 59.2%.. وتشمل المراكز العشرة الأولى سورينام (54.6%) وغانا (54.1%)، وهايتي (48.3%)؛ وفقًا للدراسة.
واحتلت روسيا المرتبة الـ52 في تصنيف دول العالم من حيث نمو الأسعار، وبلغ معدل التضخم في روسيا العام الماضي 11.9%.