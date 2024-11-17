فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما

ذكرت صحيفة فرنسية، أمس الأحد، أن كل من فرنسا وبريطانيا سمحتا لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام أسلحتها بعيدة المدى.
وفي التفاصيل، كتبت الصحيفة الفرنسية: "لقد أعطى الفرنسيون والبريطانيون الإذن لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ سكالب/ستورم شادو".
واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، أمس الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتمًا ردًا قاسيًا، وفقًا لسبوتنيك.
وقرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن قرار بايدن يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، وهو ما يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن خطوة بايدن مرتبطة بمعلومات حول الوجود المزعوم لقوات كورية شمالية في منطقة كورسك.