"ترامب" يتحول إلى القضايا الداخلية.. انسحاب دبلوماسي وسط توترات عالمية

وخلال الصيف، بدا ترامب منخرطًا بقوة في الشؤون الدولية، واستضاف بوتين في ألاسكا، وقصف مواقع نووية إيرانية دعمًا لإسرائيل، وتعهد بإرسال أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا، لكنه الآن يفضل ترك الحلفاء يقودون الجهود، وفي أوكرانيا، أشار إلى أن وقف إطلاق النار ليس شرطًا للسلام، وهو موقف يتماشى مع بوتين لكنه أثار استياء الأوروبيين، كما تجاهل اجتياح إسرائيل لمدينة غزة، وقصف مكتب لحركة حماس في قطر، رغم إدانة الحلفاء لهذه الخطوات.