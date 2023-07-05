الرئيس المصري سيزور تركيا في 27 يوليو

والثلاثاء أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء؛ حيث رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرًا لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا السفير صالح موتلو سفيرًا لها في القاهرة.