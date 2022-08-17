6 قتلى و16 جريحًا في قصف روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية

قُتل 6 أشخاص على الأقل، وأُصيب 16 آخرون، أمس الأربعاء في قصف روسي على خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. فيما ندَّد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالهجوم، ووصفه بأنه "هجوم مشين"، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، أشار رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف في وقت سابق عبر تلغرام إلى سقوط 3 قتلى و10 جرحى، قبل أن يتحدث الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف عن حصيلة أكبر، وقال عبر تلغرام: "المؤسف أن عدد القتلى والجرحى إثر القصف ازداد إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 16".
وأضاف "تيريخوف": "هناك حريق ضخم في المكان الذي تعرَّض للقصف في مبنى سكني".
ومن جهته، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "تدمير كامل" لمبنى سكني من جراء القصف. وكتب على تلغرام: "هجوم مشين على المدنيين، ليس له أي مبرر؛ يثبت عجز المعتدي. لن نغفر؛ وسنثأر".
وتقع خاركيف على بُعد 40 كيلومترًا من الحدود الروسية في شمال شرق أوكرانيا، وتتعرَّض لقصف منتظم من الجيش الروسي منذ بدء الهجوم نهاية فبراير.. لكن القوات الروسية لم تنجح أبدًا في السيطرة على المدينة.
وقُتل مئات المدنيين في منطقة خاركيف منذ بدء الحرب، وفق تعداد السلطات.
وتركز القوات الروسية هجومها حاليًا على شرق أوكرانيا وجنوبها.