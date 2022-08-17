6 قتلى و16 جريحًا في قصف روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية

وتقع خاركيف على بُعد 40 كيلومترًا من الحدود الروسية في شمال شرق أوكرانيا، وتتعرَّض لقصف منتظم من الجيش الروسي منذ بدء الهجوم نهاية فبراير.. لكن القوات الروسية لم تنجح أبدًا في السيطرة على المدينة.