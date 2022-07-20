بعد هجوم دهوك.. العراق يطالب تركيا بسحب قواتها وأنقرة تنفي مسؤوليتها

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن أنقرة تعتقد أن الهجوم على محافظة دهوك العراقية، الذي أودى بحياة ثمانية وأصاب 23 آخرين، كان هجومًا إرهابيًا، ودعت السلطات العراقية لتجنب إصدار بيانات متأثرة "بدعاية منظمات إرهابية".