استشهاد 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مساء الجمعة عدة صواريخ باتجاه بلدات في جنوب إسرائيل؛ ردًّا على مقتل قائد كبير في حركة الجهاد الإسلامي ومدنيين في قصف إسرائيلي؛ بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في غزة عددًا من الصواريخ وهي تطلق باتجاه جنوب إسرائيل. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في بلدتين إسرائيليتين تقعان شمال قطاع غزة.
وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي، أنها أطلقت أكثر من مئة صاروخ باتجاه إسرائيل الجمعة، ضمن "ردها الأولي" على قتل إسرائيل لقائد في صفوفها خلال غارات على قطاع غزة. وقالت سرايا القدس في بيان: "في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء، سرايا القدس تدكّ تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ".
وفي وقت سابق الجمعة قتل 10 فلسطينيين بينهم قائد في حركة الجهاد الإسلامي وطفلة وسيدة خلال غارات إسرائيلية على قطاع غزة، أسفرت كذلك عن إصابة عشرات آخرين بجروح؛ بحسب مصادر فلسطينية.
وأكدت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وسيدة تبلغ من العمر 23 عامًا، وإصابة أكثر من 55 بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".