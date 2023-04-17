الجيش السوداني: القوات الجوية نفّذت ضربات على عدد من الأهداف المعادية وسنواصل تصفية المتمردين

وكان الجيش السوداني، قد أعلن مساء الأحد، السيطرة على مطار مروي العسكري، وعلى قيادة قطاع كردفان ومعسكر "الري المصري" في ضاحية الشجرة بالخرطوم، كما طمأن الشعب بأن القوات المسلحة متماسكة، وستحسم الموقف قريباً، لكنه قال إن قوات الدعم السريع تستهدف الأفراد بالقناصة.