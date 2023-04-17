الجيش السوداني: القوات الجوية نفّذت ضربات على عدد من الأهداف المعادية وسنواصل تصفية المتمردين

أعلن الجيش السوداني أن القوات الجوية نفّذت ضربات على عددٍ من الأهداف "المعادية" لعناصر الدعم السريع.
وأضاف، سنواصل ذلك حتى تصفية آخر جيب للمتمردين.
وكان الجيش السوداني، قد أعلن مساء الأحد، السيطرة على مطار مروي العسكري، وعلى قيادة قطاع كردفان ومعسكر "الري المصري" في ضاحية الشجرة بالخرطوم، كما طمأن الشعب بأن القوات المسلحة متماسكة، وستحسم الموقف قريباً، لكنه قال إن قوات الدعم السريع تستهدف الأفراد بالقناصة.
وأضاف الجيش السوداني، أن الموقف العام مستقر، وجرت اشتباكات محدودة في مقر القيادة العامة.
ودعا الجيش السوداني منتسبي الدعم السريع الذين قدّموا "خدمات جليلة سابقة" إلى الانضمام للجيش، مؤكداً أنه لن يستغني عن خدمات قوات الدعم السريع لأن البلاد في أشد الحاجة إلى أبنائها، على حد قوله.
كما أكّد الجيش، أنه سيظل على العهد، ولا تراجع عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزم به.
وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية في وقتٍ سابقٍ الأحد، إسقاط طائرة هليكوبتر أباتشي في الخرطوم.
وقالت أيضاً إنها سيطرت على رئاسة الفرقة 16 مشاة بعد معارك مع الجيش السوداني في نيالا بولاية جنوب دارفور، وكذلك سلاح المهندسين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.
وقُبيل ذلك أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على قواعد ومقار قوات الدعم السريع في سبع ولايات.