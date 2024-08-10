خفر السواحل الأمريكي يرصد سفينة استطلاع روسية قبالة سواحل ألاسكا

أعلن خفرُ السواحل الأمريكي في بيان له اليوم السبت، أنه رصد سفينة استطلاع تابعة للبحرية الروسية جنوب جزر ألوتيان قبالة سواحل ولاية ألاسكا.
وقال البيان: إنه أثناء قيامه بدورية في جزر ألوتيان الاثنين الماضي، رصد طاقم سفينة "أليكس هايلي" التابعة لخفر السواحل الأمريكي سفينةً روسية على بعد 30 ميلًا بحريًّا جنوب شرق ممر أموكتا في ألاسكا.
وحسب البيان الذي نقلته "روسيا اليوم": كانت السفينة الروسية تمرّ في المياه الدولية "لكن داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للولايات المتحدة".
وأشار البيان إلى أن "أليكس هايلي" لم تتواصل مع السفينة الروسية و"تتبعتها أثناء عبورها شرقًا"، مضيفًا: أن خفر السواحل الأمريكي حدّد السفينة الروسية على أنها من "فئة فيشنيا"، وهي تسمية غربية لسفن الاستطلاع المتوسطة الروسية من المشروع 864 "ميريديان".
وفي نهاية الشهر الماضي أعلنت القوات المسلحة الأمريكية أنها رصدت واعترضت 4 طائرات روسية وصينية بالقرب من ولاية ألاسكا.