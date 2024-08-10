خفر السواحل الأمريكي يرصد سفينة استطلاع روسية قبالة سواحل ألاسكا

وأشار البيان إلى أن "أليكس هايلي" لم تتواصل مع السفينة الروسية و"تتبعتها أثناء عبورها شرقًا"، مضيفًا: أن خفر السواحل الأمريكي حدّد السفينة الروسية على أنها من "فئة فيشنيا"، وهي تسمية غربية لسفن الاستطلاع المتوسطة الروسية من المشروع 864 "ميريديان".