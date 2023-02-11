العالم

روسيا مستعدة للتفاوض دون شروط مع أوكرانيا.. والأخيرة: مستحيل قبل الانسحاب

"بودولياك" أشار إلى حساب موسكو عن جرائم الحرب
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين
سبق
سبق

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم "السبت"، أن روسيا مستعدة للمحادثات مع أوكرانيا، لكن دون شروط مسبقة؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وعن إمكانية إجراء المفاوضات خلال الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن، قال فيرشينين: "إن هذا أمر لا يعتمد علينا، نحن عبرنا عن موقفنا".

من جانبه قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكبير المفاوضين الأوكرانيين الذي قاد محادثات في تركيا مع الجانب الروسي في الفترة الأولى من الحرب: "إن المفاوضات مستحيلة".

وأضاف "بودولياك" عبر تويتر: "يرفض الكرملين سحب قواته من الأراضي الأوكرانية المحتلة ويقول إنه لن يحاسب على الجرائم، وهذا دليل إضافي على أن المفاوضات مستحيلة".

نائب وزير الخارجية الروسي
الأزمة الأوكرانية الروسية
سيرجي فيرشينين

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