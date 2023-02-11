روسيا مستعدة للتفاوض دون شروط مع أوكرانيا.. والأخيرة: مستحيل قبل الانسحاب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم "السبت"، أن روسيا مستعدة للمحادثات مع أوكرانيا، لكن دون شروط مسبقة؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء الروسية "تاس".
وعن إمكانية إجراء المفاوضات خلال الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن، قال فيرشينين: "إن هذا أمر لا يعتمد علينا، نحن عبرنا عن موقفنا".
من جانبه قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكبير المفاوضين الأوكرانيين الذي قاد محادثات في تركيا مع الجانب الروسي في الفترة الأولى من الحرب: "إن المفاوضات مستحيلة".
وأضاف "بودولياك" عبر تويتر: "يرفض الكرملين سحب قواته من الأراضي الأوكرانية المحتلة ويقول إنه لن يحاسب على الجرائم، وهذا دليل إضافي على أن المفاوضات مستحيلة".