روسيا مستعدة للتفاوض دون شروط مع أوكرانيا.. والأخيرة: مستحيل قبل الانسحاب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم "السبت"، أن روسيا مستعدة للمحادثات مع أوكرانيا، لكن دون شروط مسبقة؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء الروسية "تاس".