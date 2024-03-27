العجز العام في فرنسا يرتفع إلى 5.5 بالمئة

وذكر المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي، في بيان، أنه في عام 2023 وصل العجز العام إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الدين العام إلى نحو 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 112 في المئة بنهاية 2022.