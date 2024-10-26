"وعود بالانتقام وتهديدات عنصرية".. رسائل "ترامب" الأخيرة قبل الانتخابات

وفي حسابه في "تروث سوشال" أمس أصدر ترامب رسالة "الكف والامتناع"، وكانت مطولة وغير رسمية إلى الديمقراطيين، الذين ما زال يصر على أنهم "انخرطوا في الغش والتدليس" في عام 2020؛ ما حرمه من ولاية ثانية؛ "لذلك، فإن انتخابات عام 2024، وقت بدء الأصوات في الظهور، ستكون تحت أقصى درجات التدقيق المهني. وعندما أفوز سيتم مقاضاة هؤلاء الأشخاص الذين غشوا بأقصى درجات القانون، التي ستتضمن أحكامًا بالسجن لفترات طويلة؛ حتى لا يتكرر هذا الفساد في العدالة مرة أخرى"، هكذا هدَّد.