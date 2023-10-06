ظفر بها ملياردير أجنبي.. اتهامات لـ"ترامب" بإفشاء أسرار "غواصات أمريكا النووية"!

وقابل مدعون عامون وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" الملياردير الأسترالي مرتين على الأقل هذا العام. وفي المقابلتين، تحدث الرجل عن كيفية تطلعه لإجراء دردشات مع ترامب في النادي في أبريل 2021، وفي هذا اللقاء تحدث ترامب عن أسطول الغواصات النووية الأمريكية، وهو أمر ناقشه الاثنان من قبل.