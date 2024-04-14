وسائل إعلام عبرية: مليار دولار تكلفة اعتراض الهجمات الإيرانية على إسرائيل

وذكر أن طهران شنت "هجومًا ضد إسرائيل، وأطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة؛ منها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز"؛ مشيرًا إلى أن هذا الهجوم واجهه "التفوق الجوي والتكنولوجي للجيش الإسرائيلي بمشاركة تحالف قتالي قوي، تَمكن من اعتراض الغالبية الساحقة من التهديدات".