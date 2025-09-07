في إحصائية صادمة.. منظمة دولية: 20 ألف طفل قُتلوا في غزة بمعدل "طفل كل ساعة" منذ أكتوبر 2023

وأوضحت أن بيانات مكتب الإعلام الحكومي في غزة تشير إلى أن ما لا يقل عن 20 ألف طفل فقدوا حياتهم، أي ما يعادل نحو 2% من إجمالي عدد الأطفال في القطاع. ومن بين هؤلاء، قُتل أكثر من ألف طفل دون سن عام واحد، فيما ولد مئات منهم وقتلوا خلال الحرب.