في إحصائية صادمة.. منظمة دولية: 20 ألف طفل قُتلوا في غزة بمعدل "طفل كل ساعة" منذ أكتوبر 2023

أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" بأن عدد الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 تجاوز 20 ألف طفل، أي بمعدل طفل واحد على الأقل كل ساعة على يد القوات الإسرائيلية، في إحصائية وصفتها المنظمة بالمفجعة.
وأوضحت أن بيانات مكتب الإعلام الحكومي في غزة تشير إلى أن ما لا يقل عن 20 ألف طفل فقدوا حياتهم، أي ما يعادل نحو 2% من إجمالي عدد الأطفال في القطاع. ومن بين هؤلاء، قُتل أكثر من ألف طفل دون سن عام واحد، فيما ولد مئات منهم وقتلوا خلال الحرب.
ووفق وزارة الصحة في غزة، أصيب ما لا يقل عن 42,011 طفل، فيما أشارت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 21 ألف طفل باتوا يعانون إعاقات دائمة، في حين لا يزال آلاف آخرون مفقودين أو تحت الأنقاض.
وأشارت المنظمة إلى أن القصف الإسرائيلي الكثيف أدى إلى تدمير 97% من المدارس و94% من المستشفيات في القطاع، ما جعل حياة الأطفال والعائلات في وضع مأساوي.
وقال أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية: "هذه إحصائية مخزية.. انحدار جديد مروع في حرب تتسم بسيل متواصل من هذه الجرائم، والأسوأ من ذلك كله أننا توقعنا هذا، هجمات ممنهجة على دور الأطفال وملاعبهم ومدارسهم ومستشفياتهم وتجويع متعمد، والعالم لا يفعل شيئًا لإيقافها"، وفق ما نقلته RT.
ودعت المنظمة إلى وقف فوري ونهائي لإطلاق النار، وضمان وصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى الأطفال والعائلات في جميع أنحاء غزة.