قبيل قمة "بريكس".. لماذا تسعى جنوب إفريقيا لإقناع بوتين بعدم السفر إلى جوهانسبرغ

وكان نائب رئيس جنوب إفريقيا، بول ماشاتيل، التي تعد بلاده عضوًا في محكمة الجنايات الدولية، قد ذكر في تصريحات، الجمعة، أن "الكرملين يرغب في أن يحضر بوتين قمة مجموعة دول بريكس"؛ وبالتالي فإن ذلك سيجعل جنوب إفريقيا تواجه معضلة كبرى لأنها ستكون مُلزَمة باعتقال الرئيس الروسي لدى وصوله البلاد.