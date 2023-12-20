مقتل 7 عناصر من قوات الجيش السوري بلغم أرضي زرعه داعش في حمص

وقتل 34 عنصراً من قوات الجيش ومقاتلين موالين لها، الشهر الماضي، جراء هجمات متزامنة شنّها تنظيم داعش في البادية السورية، في حصيلة تعدّ من بين الأعلى خلال العام الحالي، وفق المرصد.