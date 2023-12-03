الجيش البريطاني: انفجارٌ قبالة سواحل اليمن في مضيق باب المندب

وأصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التابعة للجيش البريطاني، تحذيرًا مقتضبًا لشركات الشحن من أن الحادث وقع في مضيق باب المندب الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.