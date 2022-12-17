روسيا تعلن منع شحنة أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا

وأشارت الوزارة إلى أنه "إثر الضربة، تم منع وصول شحنة أسلحة وذخائر أجنبية الصنع، إضافة إلى الحؤول دون تقدم احتياطيين تابعين للقوات الأوكرانية نحو مناطق قتال وتعليق عمل شركات صنع الأسلحة وإصلاحها".