تركيا : أزمة المناخ.. الحرائق تنتشر بغابات تشاناكلي

وأضاف في تصريحات متلفزة "لقد ركّزنا كل جهودنا على حماية وسط المدينة (تشاناكلي). الخبر الجيد هو أن الرياح تبدو كأنها تهب بعيداً من وسط مدينة تشاناكلي".