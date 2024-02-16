الأمم المتحدة: سلطات الكيان تحظر دخول مقررة حقوق الإنسان للأراضي المحتلة

وقالت المقررة الخاصة في بيان صحفي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قيامها باعتقال وترحيل المقرر الخاص للأمم المتحدة آنذاك ريتشارد فولك عام 2008 منعت دخول جميع المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.