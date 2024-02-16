الأمم المتحدة: سلطات الكيان تحظر دخول مقررة حقوق الإنسان للأراضي المحتلة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن سلطات الكيان الإسرائيلي حظرت دخول مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز لفلسطين، واصفة المنع بأنه "رمزي ومضلل"، وبمنزلة "صرف الانتباه عن الفظائع التي تُرتكب في غزة".
وقالت المقررة الخاصة في بيان صحفي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قيامها باعتقال وترحيل المقرر الخاص للأمم المتحدة آنذاك ريتشارد فولك عام 2008 منعت دخول جميع المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.