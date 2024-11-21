بعد استهدافها أوكرانيا بصاروخ عابر للقارات.. هل تستخدم روسيا السلاح النووي في الحرب؟

أثارت روسيا مخاوف دولية بعد أن أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في هجوم على أوكرانيا، وهو ما يعد تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في الحرب المستمرة منذ أكثر من ألف يوم، كما أثارت هذه الخطوة من قبل موسكو تساؤلات حول نوايا روسيا ومدى استعدادها للذهاب إلى أبعد الحدود في صراعها مع أوكرانيا، فهل يمهد إطلاق الصاروخ لاستخدام روسيا للأسلحة النووية؟