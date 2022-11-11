بايدن يصل شرم الشيخ لحضور قمة المناخ في مصر

ومن المنتظر أن يمضي بايدن ساعات قليلة في المؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، بعد ثلاثة أيام على انتخابات الكونغرس النصفية في الولايات المتحدة، التي طرحت أسئلة حول تداعيات نتائجها على السياسة الأمريكية في مجال المناخ.