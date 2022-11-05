رغم بلوغه 97 عامًا.. مهاتير محمد يترشح للانتخابات تمهيدًا لرئاسة وزراء ماليزيا

واستقبل عشرات من المناصرين مهاتير محمد، الذي بدا في صحة جيدة رغم مظاهر الكبر في السن؛ ملوّحين بأعلام حزبه لدى وصوله إلى مكتب حكومي محلي في كواه، المدينة الرئيسية في الجزيرة؛ حيث قدّم ترشيحه؛ وفقًا لـ"فرانس برس".