رغم بلوغه 97 عامًا.. مهاتير محمد يترشح للانتخابات تمهيدًا لرئاسة وزراء ماليزيا

قدّم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد البالغ 97 عامًا، أوراق ترشحه للانتخابات العامة، اليوم (السبت)؛ آملًا في العودة إلى الساحة السياسية وتولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، في ما قد يكون سباقه الأخير.
واستقبل عشرات من المناصرين مهاتير محمد، الذي بدا في صحة جيدة رغم مظاهر الكبر في السن؛ ملوّحين بأعلام حزبه لدى وصوله إلى مكتب حكومي محلي في كواه، المدينة الرئيسية في الجزيرة؛ حيث قدّم ترشيحه؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتنظم ماليزيا انتخابات عامة مبكرة في 19 نوفمبر، بعدما كانت مقررة أساسًا في سبتمبر 2023.
وتعرّض رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب لضغوط شديدة من حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" "أمنو"؛ لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل تعزيز غالبيته الضئيلة جدًّا.
ومهاتير محمد الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كونه أكبر رئيس وزراء في المنصب، عندما انتُخب في العام 2018 لولاية ثانية؛ سيترشح مجددًا لانتخابات 19 نوفمبر؛ للدفاع عن مقعده في البرلمان في جزيرة لانكاوي.