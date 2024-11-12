كيف يخطط "ماسك" لقلب النظام المالي الأمريكي رأسًا على عقب؟

وتمتد جذور المطالبة بإلغاء الاحتياطي الفيدرالي إلى سنوات طويلة، حيث قدم عدد من السياسيين مقترحات لتفكيك البنك الاحتياطي الفيدرالي ونقل صلاحياته إلى وزارة الخزانة. ويأتي في مقدمة هؤلاء النائب السابق رون بول والنائب الجمهوري توماس ماسي، وفقاً لشبكة "سي إن إن".