بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

وأضافت أنه تم إصدار ما مجموعه 6.524.203 أوراق اقتراع؛ حيث يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في البلاد 6.478.623؛ فيما سيراقب التصويت 790 مراقبًا دوليًّا يمثلون 72 منظمة دولية وينتمون لـ89 دولة؛ في حين يبلغ العدد الإجمالي للمراقبين المحليين 89366.