وزيرة الخزانة الأمريكية تقدم مقترحًا للتغلُّب على المخاوف بين واشنطن والصين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في اليوم الثاني من زيارتها لبكين، اليوم "السبت": "إن الولايات المتحدة والصين يجب أن تتحاورا بشكل مباشر إذا كانت لديهما مخاوف بشأن ممارسات اقتصادية، وأن تتعاونا في مكافحة التغير المناخي".
وأضافت جانيت يلين، خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء، هي ليفينغ، المسؤول عن الملفّات الاقتصادية: "عندما تكون لدينا مخاوف بشأن ممارسات اقتصادية معينة، يجب أن ننقلها بشكل مباشر، وسنفعل ذلك"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ولفتت الوزيرة الأمريكية في دايويوتاي مقر الضيافة التابع للحكومة الصينية في بكين، إلى أن بلوغ البلدين مستوى قياسيًّا من التجارة في 2022، على الرغم من الخلافات الأخيرة؛ يدلّ على أن هناك مجالًا واسعًا لشركاتهما للانخراط في التجارة والاستثمار.
من جهته، وردًّا على تصريحات جانيت يلين: أعرب نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، عن أسف بلاده للحوادث غير المتوقعة، التي أضرت بالعلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال "ليفينغ": "للأسف، بسبب بعض الحوادث غير المتوقعة مثل ذلك المتعلق بالمنطاد، كان هناك بعض المشاكل في تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في قمة العام الماضي".