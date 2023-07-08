وزيرة الخزانة الأمريكية تقدم مقترحًا للتغلُّب على المخاوف بين واشنطن والصين

ولفتت الوزيرة الأمريكية في دايويوتاي مقر الضيافة التابع للحكومة الصينية في بكين، إلى أن بلوغ البلدين مستوى قياسيًّا من التجارة في 2022، على الرغم من الخلافات الأخيرة؛ يدلّ على أن هناك مجالًا واسعًا لشركاتهما للانخراط في التجارة والاستثمار.