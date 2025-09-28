أستراليا تدعو إلى حماية الطواقم الطبية وممرات نقل المرضى من قطاع غزة

دعت أستراليا إلى جانب 27 دولة أخرى، من بينها كندا، وبريطانيا، والسويد، والبرتغال، إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم علاج المرضى من قطاع غزة، وتسهيل نقلهم إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.