أستراليا تدعو إلى حماية الطواقم الطبية وممرات نقل المرضى من قطاع غزة

دعت أستراليا إلى جانب 27 دولة أخرى، من بينها كندا، وبريطانيا، والسويد، والبرتغال، إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم علاج المرضى من قطاع غزة، وتسهيل نقلهم إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأكد البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية الاستعداد لتقديم دعم مالي، أو توفير كوادر طبية ومعدات علاجية، لتسهيل عملية نقل المرضى لتلقي العلاج.
وطالب البيان إسرائيل بإعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية، ورفع القيود على إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة، وتمكين الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين من أداء مهامهم الحيوية، وحماية الطواقم الطبية والمرضى وممرات وصولهم، وفقًا للقانون الدولي.