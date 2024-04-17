بسبب إيران.. أمريكا تسعى لامتلاك منظومة صاروخية مضادة للدرون لاستخدامها بالشرق الأوسط

وفقًا لتقرير على موقع ذا وور زون The War Zone، يتألف نظام إيجلز من ثلاثة مكونات رئيسية، وتتضمن هذه النسخة منصة تحكم في الأسلحة عن بعد شائعة الاستخدام (CROWS II) وهي مجهزة بقاذفة صواريخ رباعية الطلقات عيار 70 ملم محملة بصواريخ APKWS II الموجهة بالليزر، وبرج استشعار مزود بكاميرات كهروضوئية وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ومجموعة رادارية صغيرة.