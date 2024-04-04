لبنان يطلب مساعدة عاجلة لمواجهة تداعيات الدمار الهائل لهجمات إسرائيل

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الخميس)، أن لبنان طلب مساعدة عاجلة من منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمعنية لمواجهة تداعيات الدمار الهائل الناجم عن هجمات إسرائيل على جنوب لبنان.
وبين "ميقاتي" خلال جلسة للحكومة، أن الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، أودت بحياة 313 شخصاً، بينما أصيب نحو ألف شخص ونزح حوالي 100 ألف من ديارهم، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي في لبنان يشهد كارثة كبرى مع تضرر 800 هكتار بشكل كامل جراء الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مما أدرى إلى فقدان حوالي 75% من المزارعين مصدر دخلهم.
وقال "ميقاتي": "أرى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعياً خصوصاً وأن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة".