لبنان يطلب مساعدة عاجلة لمواجهة تداعيات الدمار الهائل لهجمات إسرائيل

وبين "ميقاتي" خلال جلسة للحكومة، أن الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، أودت بحياة 313 شخصاً، بينما أصيب نحو ألف شخص ونزح حوالي 100 ألف من ديارهم، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.