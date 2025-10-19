جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم 20 هدفًا في أنحاء قطاع غزة

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "حماس ستتعلم درسًا قاسيًا اليوم، وإن جيش الدفاع الإسرائيلي عازم على حماية جنوده ومنع أي أذى يلحق بهم"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش بـ"التحرك بقوة ضد أهداف حماس في غزة"، مضيفًا أن الحركة "ستدفع ثمنًا باهظًا لكل إطلاق نار أو انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".