جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم 20 هدفًا في أنحاء قطاع غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجمات على نحو 20 هدفًا في مختلف أنحاء قطاع غزة، في ما وصفه مصدر أمني بأنه "بداية الرد الإسرائيلي" على الأحداث الميدانية الأخيرة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "حماس ستتعلم درسًا قاسيًا اليوم، وإن جيش الدفاع الإسرائيلي عازم على حماية جنوده ومنع أي أذى يلحق بهم"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش بـ"التحرك بقوة ضد أهداف حماس في غزة"، مضيفًا أن الحركة "ستدفع ثمنًا باهظًا لكل إطلاق نار أو انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مسلحين أطلقوا في وقت سابق اليوم صواريخ مضادة للدبابات ونيرانًا تجاه قوات إسرائيلية كانت تعمل على تدمير "البنية التحتية الإرهابية" في منطقة رفح، مؤكدًا أن الجيش ردّ على ذلك بشن غارات جوية وقصف مدفعي لتدمير مواقع ومنشآت عسكرية رُصدت فيها أنشطة مسلحة.
وأضاف المتحدث أن ما جرى يُعد "انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن الجيش "سيرد بقوة".
في المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها باتفاق وقف النار في غزة، مؤكدة أنه "لا علم لها بأي اشتباكات تدور في رفح".