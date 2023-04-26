السودان.. سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في اشتباكات قبلية عنيفة بغرب دارفور

أفادت صحيفة سودان تربيون, أمس الأربعاء, بأن 90 قتيلاً على الأقل سقطوا في اشتباكات قبلية بولاية غرب دارفور منذ الاثنين الماضي، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، ذكرت الصحيفة أن قتالاً عنيفًا اندلع يوم الاثنين بين الجيش وقوات الدعم السريع تحول إلى نزاع بين قبيلة المساليت الإفريقية والقبائل العربية استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة.
وقال مسعف طبي في مستشفى الجنينة للصحيفة إن الحصيلة الأولية لضحايا العنف القبلي خلال الأيام الماضية تجاوزت 90 قتيلاً من المدنيين ومئات الجرحى.
وأضاف أن أعدادًا كبيرة من الجثامين ملقاة على الطرقات ولم يتم نقلها بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية وانتشار المسلحين القبليين في أجزاء واسعة من مدينة الجنينة.
وقال مسؤول رفيع في حكومة غرب دارفور للصحيفة إن مسلحي القبائل العربية "نهبوا كل المؤسسات الحكومية ومقار المنظمات الأممية وسوق الجنينة الرئيس ورئاسة قوات الشرطة وعددًا كبيرًا من منازل المواطنين"، وأشار المسؤول إلى فرار أعداد كبيرة من المواطنين نحو الأراضي التشادية على الرغم من إغلاق الحكومة هناك للحدود.