السودان.. سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في اشتباكات قبلية عنيفة بغرب دارفور

وقال مسؤول رفيع في حكومة غرب دارفور للصحيفة إن مسلحي القبائل العربية "نهبوا كل المؤسسات الحكومية ومقار المنظمات الأممية وسوق الجنينة الرئيس ورئاسة قوات الشرطة وعددًا كبيرًا من منازل المواطنين"، وأشار المسؤول إلى فرار أعداد كبيرة من المواطنين نحو الأراضي التشادية على الرغم من إغلاق الحكومة هناك للحدود.